Комик Руслан Белый высмеял Воронеж и набережную

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Вчера на экраны вышел выпуск программы артиста. Съёмки в столице Черноземья проходили ещё в марте. Он признаётся, что любит город и шутит не о нём, а о своей жизни.

Руслан Белый в своём шоу «Комик в городе» изменил подачу. Он путешествует с туром по РФ и шутит про отдельные города. Сейчас же он шутил про Воронеж и Воронежскую набережную, так как побывал там с концертом 13 марта.

По словам Руслана Белого, он любит Воронеж, а со сцены высмеивает не город, а жизнь в нём. Во время шоу комик много внимания уделил Воронежской набережной. По его словам, она должная быть романтическим красивым местом, где признаются в любви. А вот в Воронеже на набережной могут только половой орган показать.

Белый не обошёл стороной и годы своей учебы в одном из воронежских вузов, вспомнил о товарищах и о весёлых историях с ними. Кстати друзья Руслана на концерте были.

После съёмок комик пообщался с журналистами и рассказал им, что нужно уметь воспринимать критику и «юмор ниже пояса», который не всегда плохой.