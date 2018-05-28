Покалеченный Евгений Осин врезался в трактор

Сегодня, 11:32

Скандальный певец появился перед журналистами на белоснежном мотоцикле с гипсом на ноге. Он решил показать своё мастерство езды на «железном коне», но когда подъехал к дороге, попал в аварию. В результате артист поломал руку.

Евгений Осин недавно стал героем шоу «Ты не поверишь!». Некогда популярный певец решил показать журналистам свой мотоцикл и гипс на ноге. Осин обладает уже несколькими мотоциклами, ради которых даже продал трёхуровневый гараж на Рублёвке. По словам певца, новый «железный конь» стоит больше миллиона рублей, есть по два, а есть и по три. За такие деньги можно купить хорошую машину.

Затем и без того покалеченный Осин решил показать, как он ездит на мотоцикле. Он направился к дороге с плотным автомобильным потоком, но врезался в трактор. Певец упал вместе с мотоциклом. Когда же он поднимался на ноги, то заявил, что виной всему песок, по которому очень плохо тормозить. В итоге оказалось, что Евгений получил перелом лучевой кости.

Буквально пару дней назад 53-летний Осин попал в аварию. Он не справился с управлением и упал, а его мотоцикл придавил ногу. В итоге певца спасали прохожие. Евгений снова оправдывает своё опасное увлечение неправильно отрегулированным сцеплением.