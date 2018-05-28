Ольга Бузова запускает свою марку шоколада Buzchocolate

Сегодня, 11:19

Сладости одобрены диетологами и будут полезны для употребления. Об этом рассказал Антон Богославский, пиар-менеджер дизайнера, певицы, ресторатора и просто красавицы.

По словам Антона Богославского, Ольга Бузова запускает свою марку шоколада, который получит название Buzchocolate. Эта идея появилась у звезды после того, как она стала проводить много времени в самолетах. Именно там к чашке кофе подают плитки шоколада, что и привело звезду к выводу сделать собственную марку этих сладостей. Ольга Бузова сама разработала дизайн упаковки, провела консультацию с кондитерами и подписала контракт с фабрикой в Подмосковье.

Селебрити предоставляет публике черный, молочный и белый шоколады, масса дольки составит всего 10 граммов. На упаковке должны быть изображены поцелуи, ведь Бузова так часто посылает их поклонникам со сцены. Завышать цену ведущая «Дома-2» также не собирается, чтобы каждый мог позволить себе полезное лакомство от знаменитости.