Киркоров не обиделся на Галкина за свою «пятую точку»

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Звёзды российской эстрады традиционно остаются для пародистов излюбленными фигурами в выступлениях. У Максима Галкина с этим тоже «порядок».

Он на своём концерте выделил «пятую точку» поп-короля. Киркоров на это совершенно не обиделся. Более того, он высказал неожиданную позицию по этому факту.

Галкина, как полагают знатоки шоу-бизнеса, не на шутку тревожит популярность Филиппа Киркорова, который остаётся «на пике» уже множество лет. Грех на этом не подзаработать, считают они.

Вот и у Галкина появилась сценка, в которой он пародировал этого исполнителя. Особенностью выступления стало то, что он при нём заметно увеличил свою «пятую точку», набив в брюки то ли бумагу, то ли тряпки.

Как бы то ни было, она отчётливо выделялась, что не осталось без внимания СМИ.

Киркоров сразу же получил вопрос, как он относится к этой пародии от Галкина. Тот ответил, что не обиделся на него и нормально воспринимает здоровую критику.

Помимо того, продолжил исполнитель, это хорошая реклама, за которую не грех и заплатить. Известный пародист не станет уделять внимание чему-либо незначительному.

Киркоров считает, что пародировался его излишний вес. Он согласен, что пора уже сесть на диету.