Дана Борисова восхитила фанатов своим преображением

Сегодня, 11:12

Скандальное информационное сопровождение таблоидов на протяжении нескольких лет не сломило популярную телеведущую. Наоборот, оказалось, что негативные отклики стали поводом для полной смены имиджа.

Дана Борисова, избавившись от вредной зависимости, изменилась до узнаваемости, к радости своих многочисленных поклонников. Фанаты в буквальном смысле восхищаются преображением телеведущей. Тяжелое, даже порой экстремальное лечение в одной из клиник Таиланда, стало поворотным моментом в судьбе телеведущей, которая стала настоящим открытием в 90-х годах прошлого века. Сейчас Борисова является примером для многих людей, которые хотят побороть пагубное пристрастие, но имеют для этого достаточной силы воли.

Телеведущая честно призналась, что для возвращения прежнего образа ей пришлось прибегнуть к услугам косметологов. Радикальные процедуры позволили избавиться от морщин на шее и вокруг глаз. Кроме того, Борисова при помощи пластики увеличила грудь. Поклонники с пониманием отнеслись к процедурам, посчитав их необходимыми. Кстати, Дана, прибегнув к хитрости, помогла вылечиться и своему другу Евгению Осину в той же клинике, лечилась сама.