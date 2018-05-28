У Юлии Началовой в самолете начала кровоточить силиконовая грудь

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Теперь она и ее семья получили пожизненное обслуживание в клинике в Лос-Анджелесе. Об этом певица рассказала в рамках программы «Звезды сошлись».

Юлия Началова, решив придать аппетитности своей груди, решила обратиться к пластическому хирургу. Для этого певица изучила топ лучших хирургов в мире и выбрала клинику в Лос-Анджелесе. Врач сделал красивую форму, но отрезал немного лишнего. Селебрити прошла 3-месячную реабилитацию и отправилась в Россию.

Прямо в самолете у Юлии Началовой начала кровоточить силиконовая грудь и певица решила, что сразу же вернется в Лос-Анджелес, тем же рейсом, а лететь нужно 14 часов. В результате хирург удалил импланты, возместил ущерб и предоставил контракт для звезды и ее семьи на пожизненное обслуживание в клинике. Тогда Юлия пережила очень страшную историю и с ужасом вспоминала ее на программе «Звезды сошлись».