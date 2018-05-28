Эмили Ратаковски сделала откровенный снимок в известном музее Парижа

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Съемки в полуобнаженном виде модель устроила в музее «Гальера» на фоне скульптуры Оноре Пикара. В Париж селебрити прибыла на благотворительное мероприятие Vogue.

Эмили Ратаковски, будучи во Франции на мероприятии Vogue, решила устроить себе культурную программу и оказалась в известном музее Парижа «Гальера».

Модель, следуя своей привычке, сделала откровенный снимок. Знаменитость стала в сексуальную позу возле скульптуры Оноре Пикара, выставив грудь вперед и демонстрируя стройную ногу из разреза длинного платья.

Пока подписчики Эмили Ратаковски восхищались ее сексуальностью в музее, другие уже в курсе, что она, как и все люди, имеет свои несовершенства. Модель была запечатлена на прогулке в лосинах, когда у нее заметили «ушки» на бедрах.

Фанаты сделали выводы, что красотка искусно маскирует недостатки под нарядами и при помощи фотошопа.