Елена Ваенга восхитила фанатов «обалденными ножками»

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Эпатажная певица славится элегантными длинными платьями, поэтому увидеть кумира в ярком оголяющем ноги наряде было для поклонников настоящим сюрпризом.

«На районе», - прокомментировала Елена Ваенга свежий снимок с другом в Instagram.

Несмотря на пацанское заглавие, пост получился очень женственным и привлекательным. Певица восхитила фанатов «обалденными ножками», которые зачастую скрываются под элегантными длинными платьями.

Оказывается, проводить досуг звезда эстрады предпочитает в ярких коротких нарядах, подчеркивающих все достоинства ее фигуры. Такие ножки нужно показывать, сошлись на мнении поклонники Ваенги.