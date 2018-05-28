«Как заброшенные пляжи в Крыму»: Собчак пришла в ужас от отдыха в Таиланде

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Как рассказала политик, её обманули владельцы отеля, выслав фотографии, которые не имели ничего общего с реальным положением вещей. Поэтому вместо райского пляжа звёздная семья обнаружила совсем другое.

Ксения Собчак в своём недавнем интервью рассказала, что пришла в ужас от длительного семейного отдыха в Таиланде. Журналист рассказала, что её обманули – обещали райские места, но Собчак по приезду обнаружила какие-то ужасные виды и пляж, который был весь в камнях. Он напомнил женщине «заброшенные пляжи в Крыму».

После разочарования знаменитость сразу же отправилась к администрации отеля, узнавать, где же находиться тот самый идеальный райский пляж. Оказалось, что он и вправду существует, но до него нужно ехать целых полчаса. Это конечно же было не удобно, ведь семья приехала с маленьким ребёнком. Оказывается, что каждое утро к отелю подъезжает лодка и забирает туристов.

Однако даже, несмотря на эту ситуации, Собчак очень хорошо отдохнула в Таиланде. Об этом говорят её фотографии, опубликованные в её Instagram. На них женщина запечатлена с мужем и ребёнком очень счастливой. Как признаётся Ксения, у неё не высокие требования к гостиницам, но её возмутило, что администрация попросту обманула её.