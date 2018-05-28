«Лентяйка и тунеядка»: Яна Рудковская ответила критикам

Сегодня, 14:17

Продюсер Яна Рудковская первый раз решила ответить любителям её покритиковать. Деятель в подробностях расписала, чем российская «лентяйка» занимается в течение года, как сообщает VladTime.

Яна Рудковская часто критикуется за то, что все средства, составляющие её с мужем Евгением Плющенко капитал, получены не честным путём и вообще без капли стараний. Интернет-пользователи считают, что лучше семейству избавиться от нажитого. Рудковская, некоторое время такое потерпев, в подробностях описала, что же делает такая «тунеядка», как она. По словам продюсера, в настоящее время готовятся новогодние программы, контролируется турне Димы Билана «Планета Билана» вместе с записью его альбома, а также записывается композиция с лауреаткой «Грэмми».

Ещё Рудковская работает над юбилейным концертом «Градусов», альбомом Юлианны, благотворительностью и прочем. Именно это и даёт возможность «лентяйке» иметь те средства, которые у неё и есть. В ответ некоторые подписчики отметили, что хвастаться своими трудами тоже не совсем правильно, однако большинство признали – богатой продюсер стала благодаря работе.