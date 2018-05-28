Холостяк Егор Крид представил своих потенциальных избранниц родителям

Сегодня, 09:05

Кульминацией шоу «Холостяк» никого из поклонниц телепроекта не удивишь. На сей раз, волнующие впечатления накладывались на шикарную и экзотическую обстановку, в которой обитают весьма не бедные родители, «одинокого и неприкаянного» исполнителя.

Холостяк Егор Крид представил в Объединенных Арабских Эмиратах трех потенциальных избранниц родителям. Претендентки на фамилию Булатова старались изо всех сил, чтобы понравится родственникам успешного Егора, заблудившегося в личных пристрастиях. Первым номером выступила Виктория, которую сестра Егора заподозрила в корысти. Вторая претендентка по имени Галина не впечатлила отца Крида из-за «нехватки сексуальности».

Уроженка Урала Дарья Клюкина приглянулась родителям Егора, однако сообщение о недавнем разводе, несколько насторожило, как и то, что это не первое участие претендентки в подобном шоу. Приготовлением блюд Дарья тоже не поразила предполагаемых родственников. Тем не менее, женщина осталась в проекте, а покинула шоу Галина, которая не понравилась отцу холостяка.