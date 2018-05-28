Супермодель Евгения Шмидт из Брянска поразвлекалась с Тимати

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Многие красотки со всех концов необъятной России отправляются покорять Москву. Получается это далеко не у всех, но некоторые «прорываются».

Среди них и супермодель Евгения Шмидт, прибывшая в столицу из Брянска. В этот раз она «зарисовалась» тем, что покаталась на яхте вместе с Тимати.

В Москву Евгения Шмидт поехала около пяти лет назад. За это время она успела поучаствовать в «Доме-2» и получить роль в «Универе». Помимо того, смупермодель стала участницей фотопроекта, посвящённого ЧМ-2018.

Тимати вместе с Егором Кридом снимал клип «Гучи». Во время него супермодель из Брянска вместе с другими красотками каталась с ними на яхте по Москве-реке.

Посетители Сети из Брянска уже отметили, что Шмидт продолжает успешно покорять рынок шоу-бизнеса.

А видео «Гучи» уже в Сети и неплохо «расходится».