Мясное платье в прошлом: Леди Гага шокировала кимоно из леопарда

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Популярная американская артистка Леди Гага в очередной раз шокировала поклонников по всему миру своим новым эпатажным нарядом. Таким образом, певица дала понять, что мясное платье осталось в прошлом и теперь она предпочитает кимоно из леопарда.

32-летняя Леди Гага появилась в Нью-Йорке в необычном образе. Знаменитость примеряла на себя халат в пол, который напомнил поклонникам японский кимоно. Более того, Леди гага удивила яркой расцветкой наряда, который создавал впечатление шкуры леопарда. Пользователи Сети подобный наряд сравнили с мясным платьем, когда певица впервые шокировала публику кардинально нестандартным образом.

Напомним, что Леди Гага появилась в 2010 году на премии MTV Video Music Awards в ярко красном платье, которое было выполнено из кусочков настоящего мяса. Тогда платье произвело как настоящий фурор, так и море критики в адрес певицы от защитников животных.