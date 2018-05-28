Фанатов «Дома-2» смутили «гейские трусы» бывшего участника шоу

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Экс-звезда телестройки на «ТНТ» решил похвастаться в Instagram козырным отдыхом с женой Викторией Романец. Поклонники не оценили россыпи фруктов на столе семейства, акцентировав внимание на стиле Антона Гусева.

На свежем фото в Instagram скандалист наслаждается жизнью в компании супруги. Виктория Романец сидит на руках бывшего участника шоу на «ТНТ» в красивом летнем сарафане, тогда как Гусев нацепит шорты кислотно-розового цвета. Однако многие поклонники Антона до конца не уверены, что кумир сидит именно в шортах.

«Гейские трусы» смутили фанатов «Дома-2», записавших Гусева в ряды представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Именно в таких «штанишках» расхаживают гости элитных гей-клубов, насмехаются подписчики экс-звезды телестройки.