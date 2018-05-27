Бывший супруг Анфисы Чеховой представил свою новую возлюбленную

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Гурам Баблишвили больше месяца ухаживает за эффектной брюнеткой. Девушка младше грузина на 13 лет.

Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили развелись осенью 2017 года. Причиной развода стали многочисленные измены супруга, в которых он публично признался. Также Гурам отметил, что двум лидерам по натуре было очень сложно уживаться вместе. Чехова без скандалов подписала все документы о разводе. Совместно нажитое имущество актер полностью оставил бывшей жене, а вот опекунство над ребенком осталось закреплено за обоими родителями.

После развода оба экс-супруга занялись своим состоянием здоровья и физической формой. Судя по социальным сетям Анфисы, она все еще одинока. А вот Гурам уже обзавелся дамой сердца.

Новой возлюбленной актера стала девушка Юлия, которая на 13 лет младше своего избранника и работает маркетологом. Они познакомились в кругу общих друзей. Сейчас пара пребывает на стадии конфетно-букетного периода, поэтому Гурам не спешит знакомить избранницу с родителями и сыном. Актер отметил, что он отлично ладит с Юлией и им вместе хорошо.