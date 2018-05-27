Бари Алибасов устроил сенсационный скандал на шоу «Привет, Андрей»

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Причиной стали непростые взаимоотношения с экс-участником группы «На-На». Владимира Левкина и его благоверную продюсер уличил в незаконном использовании бренда группы. Афиша с надписями пестрит в Германии на данный момент. А сам Левкин отрицает все слова Бари.

Алибасов устроил сенсационный скандал в прямом эфире шоу «Привет, Андрей». Причиной стало несовпадение взглядов на использование имени группы «На-На». По данным Бари, Левкин с женой Марусей тайно от него пользовался славой группы и подрабатывал певцом в Германии и других странах.

«Он мерзавец использует бренд до сих пор! Ни голоса, ни слуха, ни интонации, чего у него было никогда. Первые три года за него пел Андрей Потанин – барабанщик. Бездарное он существо, абсолютно беспомощное, не умеющее петь, пластика ужасная, ни актерского дара, ничего в нем нет!», - выпалил Алибасов.

По его словам, прослушивание артиста также подтвердит, что он бездарный. После всех обвинений и угроз Левкин сообщил, что ни в чем не виновен перед своим учителем, а если Алибасов не может успокоиться – пусть подает в суд.