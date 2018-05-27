Воробьев высмеял свои навыки битбоксера

Сегодня, 19:08

Алексей Воробьев выложил в сеть видео, на котором пытается «битбоксить». Но, в один момент певец «спалился».

В своем профиле в Instagram популярный исполнитель Алексей Воробьев выложил видео, которое подписал: «Ну так себе из меня битбоксер. Вахтанг спалил контору». На видео певец активно гримасничает, будто делая «битбокс», затем оказывается, что «битбокс» на самом деле за кадром исполнял рэпер Вахтанг. Воробьев повернулся к нему со словами «Ну чего ты остановился, мы же договаривались, давай еще раз» и снова продолжил кривляться перед камерой.

Таким образом певец высмеял свои навыки битбоксера, но рассмешил своих поклонников, которые только и делали, что писали ему «Леша, Вы сделали мой день!», «Сижу и пересматриваю, остановите меня!», «Леша, ваша мимика это нечто!» и многие другие положительные отзывы.

Одна из подписчиц даже обрадовалась тому, что певец хоть что-то не умеет, а то Алексей казался ей универсальным и даже неземным.