Ники Минаж предстала перед публикой в наряде в духе БДСМ

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Ники минаж не перестает удивлять публику эффектными образами. На этот раз певица предстала в латексном наряде с кружевом.

Американская рэп-исполнительница Ники Минаж всегда удивляет публику своими образами. В этот раз она решила шокировать поклонников черным латексным нарядом в духе БДСМ, украшенном кружевом. Такое одеяние почти не закрывает тело певицы, а дополнили образ латексные ботфорды и кожаные стяжки.

Напомним, что ранее СМИ взбудоражила новость о том, что Ники встречается с Эминемом. Девушка опубликовала видео, где читает рэп, а затем ответила «да» на вопрос о том, встречается ли она с популярным на весь мир рэпером. Долгое время поклонники не могли понять, шутит их кумир или нет. Однако вскоре близкие друзья Ники сказали о том, что она просто пошутила.