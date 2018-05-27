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Серябкина показала шикарные формы в бикини

Сегодня, 18:18

В социальной сети Instagram привлекательная певица опубликовала откровенный снимок. Фото стало потрясением для многих, а один из мужчин предложил MOLLY встречаться.

Ольга Серябкина показала шикарные формы в бикини. Снимок набрал в Сети десятки комментариев и 30 тыс. просмотров. Поклонники не смогли промолчать после публикации откровенного фото.

 

«Давай встречаться у тебя попка классная», - предложил парень.

«Как же ты сексуальна Оля!!!», - написала подписчица.

«И что-то мне подсказывает, что в этом посте люди будут смотреть явно не на текст», - опасается девушка.

К слову, Ольга Серябкина увлекается автомобилями и любит погонять по ночной столице. Эксперименты с собственной внешностью – любимое развлечение «серебряной».

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