В Сети пользователи обсуждают первые признаки облысения Ольги Бузовой

Сегодня, 02:30

Этот факт начали обсуждать после того, как певица опубликовала в социальной сети снимок сзади. В Сети по-своему восприняли новость о приезде Ольги в Уфу, а поклонники заметили первые признаки облысения Ольги Бузовой.

«Я в Уфе. Погода шикарная!!! Выезжаю на саундчек. По техническим причинам не зависящим от нас, концерт сегодня немного задержится. Жду вас всех сегодня. Огни Уфы До встречи», - написала Ольга.

Когда певица делает определенную укладку, в глаза начинают бросаться серьезные проблемы девушки с волосами, которые, к тому же, никогда не были особенно густыми и пышными.

«Господи! Она умытая и без волос? Сзади как баба старая». – написала девушка. «Сказывается перенапряжение режим нон-стоп 24/7...», - пишет подписчица.

К слову, во время вручения наград эпатажная певица опозорилась выбором наряда фрика-инопланетянина. Проиграв в номинации «Самый сексуальный клип», артистке дали утешительную "конфету" в виде номинации «Ольга Бузова года».