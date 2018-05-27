Тарасов выложил интригующую фотографию в Stories Instagram

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Известный футболист намекнул, что долгожданная дочка в их молодой семье появится уже совсем скоро.

Дмитрий Тарасов в Stories Instagram выложил довольно интригующее семейное фото. На снимке известный полузащитник московского «Локомотива» в обнимку лежит со своей беременной супругой Анастасией Костенко на диване в уютном доме. Размещенным на фотографии забавным изображением он намекнул, что уже совсем скоро в их семье появится третий долгожданный член семьи.

О том, что модель Анастасия Костенко находится в интересном положении, пара призналась лишь недавно. Несмотря на многочисленные догадки и предположения, все сомнения отпали лишь в день рождения Анастасии, когда Тарасов опубликовал снимок с супругой, на которой уже отчетливо был виден заметно округлившийся животик модели.

Вскоре после этого в своем Instagram, радующийся победой "Локомотива" в очередном матче Тарасов, решил еще больше порадовать поклонников, и признался, что они ждут дочку, которая станет уже второй для футболиста.