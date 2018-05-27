Юлия Ефременкова спела грустную композицию для Сергея Кучерова

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Участница «Дома-2» Юлия Ефременкова всё не может отойти от того, что больше не встречается с Сергеем Кучеровым. Даже в караоке она поёт для него, как сообщает «Версия.Инфо».

Фанатки разочарованы таким поведением Юлии Ефременковой, так как считают, что этот мужчина не относился к ней хорошо. Однако звезда не обращает на их слова никакого внимания. В караоке девушка спела «К единственному, нежному» Любови Успенской, показав ролик со своим исполнением в Сети.

Кроме того, дальше Ефременкова начала рассуждать о том, что такое «искренняя любовь». Некоторые поклонники начали уже за это сравнивать её с Ольгой Бузовой, также долго убивающейся в своё время по Дмитрию Тарасову. Фанаты посоветовали Ефременковой не следовать такому примеру, а начать жить заново, отметив, что она обязательно найдёт хорошего человека.