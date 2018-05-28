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Пара не спешила афишировать предстоящие приятные хлопоты. Находясь на 5 месяце беременности, Глазкова поделилась фото с круглым животом.

Елена Глазкова и Глеб Матвейчук готовятся к появлению первенца. Это стало известно после опубликованного Еленой фото в Instagram, на котором она со своей подругой позируют, находясь в интересном положении. Поклонники и друзья выразили в комментариях свою радость и поздравили будущую маму.

Глеб сделал Елене предложение еще в феврале, однако, пара все еще не узаконила свои отношения. Артисты собираются отпраздновать свадьбу в ближайшее время.

Напомним, что до отношений с Еленой певец шесть лет провел в браке с актрисой Анастасией Макеевой, которой за 3 года посещения врачей так и не удалось забеременеть. Два года назад пара объявила о разводе, чем ошеломила публику. Одной из причин послужило отсутствие детей, также Анастасия часто говорила о том, что их отношения с бывшим супругом рушила свекровь.

У Анастасии Макеевой тоже есть положительные изменения в личной жизни. Она находится в отношениях с мужчиной, но заявила, что не собирается больше афишировать свою личную жизнь.