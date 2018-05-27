Бузова и Бородина подарят фанатам два iPhone и 450 тысяч рублей

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Победителей конкурса звёзды «Дома-2» обещают объявить 11 июня.

В Instagram-аккаунте телеведущей Ольги Бузовой появилась публикация, где она совместно с коллегой Ксенией Бородиной обещает засыпать поклонников деньгами. Знаменитости утверждают, что подарят фанатам в общей сложности 450 тысяч рублей. Для этого необходимо отметить в комментариях двух своих друзей и подписаться на конкурсный аккаунта, а также аккаунты всех спонсоров. Помимо прочего, Бузова и Бородина обещают отблагодарить самых активных участников, подарив им два iPhone X. Обладателей элитных смартфонов определят уже через два дня, а тех 15 счастливчиков, каждый из которых получит 30 тысяч рублей, назовут 11 июня.

Ранее Бузова уже устраивала подобные розыгрыши. В начале мая Ольга объявила о том, что раздаст деньги 70 своих спонсоров.