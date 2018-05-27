Беременную Хлою Грин застали курящей вейп на яхте

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Поклонники пришли в ярость, узнав, как ожидающая ребёнка девушка относится к своему здоровью.

Дочь владельца компаний TopShop и TopMan и миллиардера Филиппа Грина Хлоя Грин попала в очередной скандал, «засветившись» на яхте отца. Папарацци застали девушку курящей вейп в компании возлюбленного «самого красивого преступника мира» Джереми Микса. Где именно были сделаны фото, не уточняется. Несколько дней назад в прессе уже появлялись сообщения, что пара отдыхает на яхте, однако подробностей известно не было. После публикации фото в сети поклонники пары пришли в ярость, поскольку очень переживали за здоровье Грин и её будущего ребёнка.

Напомним, что о беременности 26-летней Хлои стало известно лишь недавно. Несколько дней назад её с животом заметили в компании бойфренда. Последний, как известно, бросил супругу и детей ради дочери миллиардера.