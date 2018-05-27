Сын Михаила Круга вырос копией погибшего отца

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Вдова известного исполнителя и автора русского шансона поделилась фотографией с сыном в его 16-й день рождения, на которой пользователи узнали любимого исполнителя.

Ирина Круг, вдова погибшей легенды отечественного шансона Михаила Круга, поделилась в социальных сетях фото с любимым сыном в его день рождения. Александру исполнилось 16 лет, и многие подписчики сразу же рассмотрели в нем черты знаменитого отца, которого мальчик, к сожалению, не успел узнать лично, ведь Михаила убили когда его сыну было чуть больше одного месяца. Очередная годовщина смерти любимого исполнителя будет 1 июля.

Трагедия произошла в 2002 году, жестокого убийцу, напавшего на исполнителя в его же доме, не удалось найти. Пользователи тут же присоединились к поздравлениям Ирины Круг, пожелав Александру всего самого наилучшего, не переставая удивляться, что мальчик вырос копией погибшего отца.