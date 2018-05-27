СМИ: Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец-то поделили детей

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Известный голливудские актеры и бывшие супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт все-таки смогли поделить своих детей. Об этом массово сообщают заокеанские СМИ.

На днях СМИ говорили о том, что Брэд Питт не разрешил своей экс-жене вывозить детей в Великобританию, куда Анджелина Джоли собиралась на съемки продолжения «Мелифисента». Однако недавно стало известно, что пара таки договорилась, как разделить детей. Таким образом, за границу Джоли смогла вывезли только 11-летнюю дочь Шайло и 9-летнего сына Нокса, а остальные дети остались с Питтом в США.

Сообщается, что первым делом в Виндзоре актриса повела детей в тематический парк развлечений «Леголенд», где Шайло и Нокс смогли покататься на аттракционах и увидеть маленькую копию знаменитых лондонских часов Big Ben, сделанную из крошечных пластиковых кирпичей.