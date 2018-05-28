Кейт Бланшетт яйцами сыграла в «русскую рулетку» на шоу Джимми Фэллона

Сегодня, 04:15

Актриса предложила ведущему посоревноваться в везении.

Голливудская актриса Кейт Бланшетт стала гостьей вечернего шоу Джимми Фэллона на американском телевидении. Знаменитость сыграла с ведущим в «русскую рулетку» яйцами вместо револьвера и патронов. Участникам игры следовало испытать своё везение. Суть заключалась в том, чтобы выбрать из коробки поочередно все яйца, половина из которых были сырыми, и попытаться разбить их у себя на голове. В итоге Кейт не попалось ни одного сырого продукта, в то время, как Фэллон успел оконфузиться дважды. Помимо прочего актриса также представила на шоу новый фильм со своим участием «Восемь подруг Оушена».

Ранее мы писали, что Кейт Бланшетт и Сандра Буллок раскрыли рецепт «вечной молодости». Актрисы, которым уже «под пятьдесят», либо уже «за пятьдесят», рассказали, как им удаётся в свои годы выглядеть превосходно.