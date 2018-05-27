«По-женски стыдно за сестёр»: Водонаева шокирована современным бабьем

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Известная теледива опубликовала в соцсети обращением к хейтерам. Причиной стало появление негативных комментариев на странице мужа Алены. После публикации со светского мероприятия аккаунт посетили «черви и базарные бабы».

Водонаева шокирована современным бабьем. Об этом теледива рассказала в эмоциональной публикации в социальной сети.

«Некрасивых, неуспешных, неухоженных, часто с лишним весом. Злых, нелюбимых, несостоявшихся в этой жизни баб!», - начала рассказал Алена.

Ее супруг рассказал, что невменяемые женщины заспамили всю страницу негативом. Для этого Водонаева спросила у «писак», зачем они это делают. Также Алена раасказала, что одна «красотка» написала ей комментарий с работы, чем наверное удивит свое начальство.

«Эх, стыдно за вас бабы! По-женски стыдно за сестёр по половому признаку», - написала Водонаева.