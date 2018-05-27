Малышева доказала родство Влада Лисовца с королём Ричардом ІІІ и женой Николая ІІ

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Популярный ведущий и стилист Влад Лисовец внезапно оказался настоящим «аристократом». Елена Малышева заявила, что его дальними предками были король Ричард ІІІ и императрица Александра Фёдоровна, как сообщает VladTime.

Влад Лисовец принял участие в шоу «Здоровье» на Первом канале. Он пришёл туда именно для того, чтобы выяснить свою родословную. Она оказалась с сюрпризами. До прихода на программу стилист знал только о том, что у него была музыкальная семья, проживающая в Конотопе, Украина.

Елене Малышевой же удалось выяснить, что по отцу стилист относится к дальней родне английского правителя Ричарда ІІІ. Что касается матери, то по этой линии близкими к Лисовцу можно считать жену Николая ІІ императрицу Александру Фёдоровну и учёного Николая Коперника. Поклонников стилиста восхитила его причастность к таким великим личностям, и они тут же стали предрекать ему способность также оставить след в истории.