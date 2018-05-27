Певица из Тольятти получила в подарок от Игоря Крутого квартиру в Москве

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Диана Анкудинова стала победительницей вокального конкурса «Ты супер!».

Певица из Тольятти получила от Игоря Крутого роскошный подарок. Продюсер после победы Дианы Анкудиновой в вокальном конкурсе «Ты супер!» купил юной певице квартиру в Москве. Он лично вручил девушке ключи от жилья, поздравляя её с триумфом на большой сцене. По словам Крутого, его подарок позволит Диане без проблем жить в Москве после поступления в музыкальный колледж. Как известно, за победу в «Ты супер!» певица получит возможность записать сингл на профессиональной студии, а также снять на него клип. Организаторы пообещали помочь девушке поступить в профильное учебное заведение в Москве.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова подарила другу квартиру в центре Москвы. За что мужчина удостоился столь шикарного подарка, не уточняется.