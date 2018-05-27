«Накипело»: Озлобленная Миро раскритиковала «быдло-людей»

Сегодня, 15:31

Эпический комментарий блогерши по поводу россиян неоднозначно восприняли читатели. В публикации Лена позволила себе перейти на личности и оскорблять окружающих людей из-за собственного эгоизма.

Озлобленная жизнью в родной России Лена Миро раскритиковала «быдло-людей». Об этом блогерша сообщила накануне. По ее словам причиной такого состояния вещей в стране стали сами люди. Их бестактность, невоспитанность и хамоватость стали главными рычагами, которые тянут страну в яму, болото. Миро раскритиковала всех, кто ей попадался за день в разных ситуациях. Оскорбила полных женщин, которые с ней на ровне занимаются в спортзале.

Облила грязью водителя, незнающего правила. Возможно даже он спешил в больницу к родному ребенку или умирающей матери, но правильная и озлобленная Миро преподнесла читателям по-своему свой день и эту конкретную ситуацию. Не забыла наплевательски отнестись к власти и упрекнула чиновников в беспорядках.

«В нормальном обществе люди исходят из предпосылки, что ты, конкретный человек, не должен никому мешать. Мешаешь - значит, неправ, и, значит, ты - чмошник, но в России почему-то свои понятия», - подытожила Лена.