Дочь Александра Серова госпитализировали в больницу

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Острое недомогание, высокая температура и резкие, невыносимые боли в животе вынудили 25-летнюю Мишель обратиться в больницу, где ей выставили неутешительный диагноз - отравление.

Мишель Серова, дочь популярного исполнителя Александра Серова, в своем Instagram пожаловалась подписчикам на испорченный вечер субботы. Накануне девушка почувствовала острое недомогание, у нее поднялась высокая температура, боли в животе стали нестерпимы: «меня всю скрючило». Понимая всю опасность ситуации, она сразу же обратилась за специализированной помощью, и врачи лишь подтвердили ее догадки. С острым отравлением Мишель госпитализировали в клинический госпиталь «Лапино» в Подмосковье, где она проходит курс лечения.

Какой продукт вызвал столько неприятностей певица не сообщила. Сейчас ей ставят капельницы с соответствующими лекарствами, и она идет на поправку.

Совсем скоро Мишель сможет вернуться домой в элитный поселок в Подмосковье, где она проживает с мамой, мастером спорта по акробатической гимнастике Еленой Стебеневой после развода отца, о котором стало известно в 2010 году после 19 лет счастливого брака. Несмотря на это, между папой и любимой дочкой сохранились теплые отношения, и Мишель всегда поддерживает его во всех конфликтах.