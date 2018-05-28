Блондин из «Дом-2» с дикими воплями набросился на участницу

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Хейтеры подчеркивали ранее, что роман Алексея Кудряшова и Анастасии Балинской трещит по швам. Но своим неадекватным и вызывающим криком 20-летний футболист привлекает много взглядов поклонников, а от недавно пугает своим поведением психиатров.

Блондин из «Дом-2» с дикими воплями и криками набросился на участницу. Причиной выяснения отношений стал смех девушки, который взбудоражил нестабильную психику Алексея Кудряшова. Поклонники за 150 дней его пребывания на проекте уже замечали, что его поведение не всегда корректно и адекватно.

После того, как блондин с дикими воплями набросился на участницу из «Дом-2», его личностью заинтересовались профессиональные специалисты по личностным проблемам людей. На данный момент, Алексея Кудряшова не очень жалуют участники проекта и поклонники, однако он до сих пор на пике популярности.