Сегодня, 15:09

Шоу-бизнес, есть шоу-бизнес. В нём, как и везде, существуют законы, которые необходимо соблюдать для того, чтобы поддерживать собственное реноме.

Кристина Асмус знает это не хуже других. Она в очередной раз привлекла внимание своих подписчиков глубоким декольте. Фото она разместила в своём аккаунте в Instagram.

Она сопроводила движения свое груди надписью, соответствующей части песни Владимира Высоцкого. «Вдох глубокий, руки шире, не спешите, три-четыре».

Почитатели, которых Кристина Асмус привлекла внимание глубоким декольте, спрашивают, как это можно прекратить смотреть. Ролик, и правда, типа «сам по себе» и не останавливается при постоянном повторе одних и тех же движений.

Другие отмечают, что Высоцкий пел про вдох, а не вздох, который, по их мнению, демонстрирует Асмус.

В то же время большинству почитателей Асмус её новое изображение понравилось. В особенности «ромбик», приоткрывающий бюст.