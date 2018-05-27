Хейтеры пожелали смерти Анне Седоковой

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Певица отреагировала мгновенно, пожелав ненавистникам любви и счастья.

Анне Седоковой пожелали смерти. Хейтеры активизировались на странице знаменитости в Instagram, где забросали её оскорблениями и негативными отзывами. На один из таких комментариев обратила внимание сама певица. Пользователь с ником natti1989 написала под видео, где Седокова благодарила поклонников за поддержку на премии RU.TV, что желает ей смерти. Позже комментарий был удалён, однако знаменитость опубликовала в Stories скрин данного отзыва, написав, что желает хейтерам в ответ лишь любви и счастья. Поклонники вступились за кумира и бросились осуждать её ненавистников. «Анечка,эти люди просто не достоины,чтобы ты тратила на них свое время.Они просто завидуют такой как ты.А я тебе желаю счастья,любви, здоровья тебе и твоим деткам.Все наладиться , мы с тобой.Все тебя любим», - пишет mashakorol9. «Люди что с Вами?Как можно желать человеку смерть», -добавил пользователь с ником zh.1810.

Напомним, ранее Седокова призналась, что уже восемь месяцев не видела дочери. Девочку увёз в США отец Максим Чернявский, который запрещается видеться ей с матерью. Позже стало известно, что мужчина хочет лишить певицу родительских прав.