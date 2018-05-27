Анна Седокова спела с фанатами, лёжа на сцене

Видеозапись с концертного выступления экс-солистки группы «ВИА Гра» появилось накануне в социальной сети. Сексуальная артистка не постеснялась в мини одежде стать ближе к народу, в прямом смысле слова.
Анна Седокова лёжа на сцене, спела с фанатами. Об этом сообщила сама артистка в своем микроблоге. Известно, что ни один концерт с участием Анны не заканчивается тихо и мирно: буря эмоций и масса впечатлений стали привычным явлением для поклонников сексуальной Анны с пышными формами. На этот раз Анна Седокова лёжа на сцене, спела с фанатами одну из любимых мелодий. Посетители клуба уверенно порадовались своей фортуне и поблагодарили всех за настроение.
Подписчики также поблагодарили певицу за открытость и искренность.
«Главное - это люди, которые рядом. Берегите их», - пишет девушка.
«Ты самая лучшая ДИВА, а за качество отвечаем», - написали подписчики.