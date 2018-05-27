Анна Седокова спела с фанатами, лёжа на сцене

Сегодня, 14:07

Видеозапись с концертного выступления экс-солистки группы «ВИА Гра» появилось накануне в социальной сети. Сексуальная артистка не постеснялась в мини одежде стать ближе к народу, в прямом смысле слова.

Анна Седокова лёжа на сцене, спела с фанатами. Об этом сообщила сама артистка в своем микроблоге. Известно, что ни один концерт с участием Анны не заканчивается тихо и мирно: буря эмоций и масса впечатлений стали привычным явлением для поклонников сексуальной Анны с пышными формами. На этот раз Анна Седокова лёжа на сцене, спела с фанатами одну из любимых мелодий. Посетители клуба уверенно порадовались своей фортуне и поблагодарили всех за настроение.

«Вы моя Награда! Вы моя Победа! Вы моя Любовь», - написала восторженная Анна Седокова.

Подписчики также поблагодарили певицу за открытость и искренность.