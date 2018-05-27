Звезда в шоке: Ольга Бузова и Сергей Зверев посоревновались в странности костюмов

Сегодня, 13:59

На церемонии вручения музыкальной премии RU TV Ольга Бузова и Сергей Зверев стали настоящими фриками среди отечественного бомонда. Знаменитости решили посоревноваться в странности костюмов.

Ольга Бузова явилась на премию RU TV в боди фиолетового цвета и золотыми элементами. Также певица и телеведущая решила на премию нарастить длинные волосы, которые собрала в «конский хвост». Тем временем фрик и звёздный стилист Сергей Зверев надел розовый костюм, в стиле Куклы Барби, и дополнил свой кукольный образ большой блестящей розовой короной на голове.

Поклонники были шокированы образами знаменитостей, которые явно выделялись среди прочих артистов. Многие интернет-пользователи раскритиковали наряд Барби и единорога и пожелали Бузовой и Звереву не позорить российскую эстраду.