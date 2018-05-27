«Развлекается»: Сергей Шнуров опубликовал видео с НЛО

Сегодня, 14:03

Лидер группы «Ленинград» показал очень странный предмет, который при приближении руки издаёт очень странные звуки.

Не прошло ещё и дня после новости о разводе Шнурова с его супругой Матильдой, как певец уже развлекается. Женщина же не однократно заявляла, что ей очень тяжело комментировать происходящее из-за «чувства боли». Матильда благодарила за слова поддержки и попросила не обижать её экс-супруга, потому что «он хоть и великий, но нежный и ранимый». Сам музыкант посвятил даже бывшей возлюбленной стих.

И всё бы оставалось как есть, если бы не недавний пост в Instagram. Дело в том, что Сергей Шнуров в своём «Сториз» после развода опубликовал видео с НЛО. В кадре был непонятный предмет, который напоминал корабль пришельцев из советских мультиков, а при приближении к нему, он создавал типичные звуки «внеземного».

При этом остаётся непонятным, что значит этот пост. Буквально вчера Шнуров страдал, публикуя грустные стихи, а сегодня уже выкладывает подобные видео с непонятными игрушками. Возможно, что Матильда и лидер «Ленинграда» всё же, как предполагалось ранее, решили подшутить над СМИ, объявив о разводе, поэтому в Instagram Шнурова и появился данный пост. Поклонники решили, что так музыкант «развлекается».