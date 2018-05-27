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На снимке в социальной сети актриса показала, как на самом деле выглядит нежность и элегантность. По словам жгучей брюнетки с сильным мужским басом, у нее несмотря на съемки брутального блокбастера настроение девчачье.

Равшана Куркова показала приступ женственности.

«Сегодня буду бегать на съемках суровой мужской картины в тяжелых армейских ботинках, черте какая, замученная и чумазая, но это всё только через пару часов. А пока приступ женственности и категорически девчачье настроение», - написала актриса.

А вот подписчики Курковой не смогли не поддержать свою любимицу лестными комментариями и пожеланиями.