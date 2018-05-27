На снимке в социальной сети актриса показала, как на самом деле выглядит нежность и элегантность. По словам жгучей брюнетки с сильным мужским басом, у нее несмотря на съемки брутального блокбастера настроение девчачье.
Равшана Куркова показала приступ женственности.
А вот подписчики Курковой не смогли не поддержать свою любимицу лестными комментариями и пожеланиями.
«Когда соссо chanel создавала свои коллекции она, несомненно, думала о таких женщинах как вы, искусство это когда обладатель какого либо шедевра соответствует ему», - пишет пользователь.
«Ты такая изящная, тонкая, и очень для меня красивая. В сочетании с сильным характером и иногда детским смехом, ты обезоруживаешь ))) ты прекрасна!», - уверен поклонник.