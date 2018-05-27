Волочкова: «Ленитесь на здоровье»

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Скандальная балерина сообщила в своём Instagram, что очень активно проводит свой день.

Волочкова написала своим фанатам призыв не лениться, а затем добавила: «Или ленитесь на здоровье». К этим словам женщина прикрепила видеозапись, на которой она занимается своим любимым делом – балетом.

Буквально за 20 минут публикация в Instagram насобирала несколько тысяч отметок «Нравится». Фанаты отметили, что они хоть и ленятся часто, но Анастасия своим примеров вдохновляет их на труд. Многие также заявили, что Волочкова всё ещё красива и грациозна, и люди хотят быть на неё похожи. Самые преданные поклонники и вовсе написали, что после увиденного поста встали, включили музыку и начали заниматься танцами.