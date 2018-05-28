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Певец женился на ней ради прописки, но потом молодые люди решили не расторгать фиктивный брак, а создать семью, но из-за постоянный гастролей и разъездов всё закончилось печально.

Бывшая и единственная супруга солиста группы «На-На» Владимира Политова Ольга на шоу «Привет, Андрей!» рассказала об отношениях с известным певцом.

Во время передачи участник «На-На» Политов заявил, что тогда в 90-е он мог выбрать любую девушку, ведь вокруг него постоянно было много молодых поклонниц. Однако Владимир был женат только один раз. Сначала брак был фиктивным. Молодой Политов решил жениться на москвичке Ольге ради прописки.

Женщина рассказала, что они познакомились в 99-м году. Тогда у молодых людей не было планов связывать жизнь друг с другом. Когда они женились ради прописки и сделали все документы, Ольга предложила разводиться. Политов на это ответил, что он не хочет.

В итоге женщина забеременела и родила солисту «На-На» дочь. Однако по словам Ольги, беременность проходила тяжело. Участник «На-На» бросил свою беременную жену и уехал на гастроли на полгода. Именно это и было основной причиной развода. За всё время брака пара ни разу не отмечала даже Новый год вместе. В итоге супруги ссорились и начали отдаляться.

Ольга в итоге уехала в Германию и вышла замуж там, а вот взрослая дочь Политова вернулась после школы к отцу. Девочка не прижилась за рубежом.