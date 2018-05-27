Певица Глюкоза поделилась видео записи хита «Жу-жу»

Сегодня, 13:15

Глюкоза опубликовала в социальной сети короткий ролик создания совместного с группой «Ленинград» суперхита «Жу-жу».

С момента публикации клипа на песню на платформе YouTube, его просмотрело более 8,5 миллионов человек. Видео держится на 17 месте в российских трендах и получило массу позитивных отзывов от коллег Глюкозы и «Ленинграда» по сцене. Однако для артиста получить признание за проделанную работу настолько же ценно, как и процесс создания шедевра.

Поэтому исполнительница поделилась в соцсети коротким роликом процесса записи песни «Жу-жу». Довольно редко в современном мире музыканты записывают песни одновременно в одной студии, что не коснулось Глюкозы и Сергея Шнурова. «Писались» они вместе и позволяли корректировать друг друга. Хотя этот ролик и не ответил на главный вопрос фанатов: как родилась идея композиции и почему выбран именно такой полярный состав исполнителей. Об этом артисты предпочли отшутиться.