5-летняя дочь Реввы не пускает маму на концерты папы из-за ревности

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5-летняя дочь резидента «Comedy Club» Александра Реввы просит маму не посещать выступления отца. Как выяснилось, девочка так поступает из-за ревности.

Амели обратилась к матери, попросив её не ходить на выступления Александра, так как из-за этого она мало времени обращает на 5-летнюю дочь. На странице девочки в Instagram, которую ведёт сам юморист, появилась запись, дословно передающая слова девочки. «Хочешь я спою тебе на гимнастике!! Только будь моей!!» - старается привлечь внимание матери Амели. Александр уточнил, что полностью сохранил высказывание ребёнка. На снимке, добавленном к публикации, видно подтверждение текста – Амели крепко обнимает маму.

Подписчики Реввы рассказали, что подобная ситуация наблюдается и в их семьях. Детям свойственно ревновать одного из родителей, считая, что мама или папа уделяют слишком много внимания своей второй половинке. Однако они уточнили, что с возрастом эта ревность проходит, и надо просто немного потерпеть.