Жертва изнасилования назвала Харви Вайнштейна "культовым лидером Голливуда"

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Харви Вайнштейн, в очередной раз обвиняемый в сексуальных действиях насильственного характера, был выпущен из-под стражи после уплаты залога в 1 миллион долларов. Жертва изнасилования назвала голливудского продюсера, в адрес которого поступило около 80 обвинений, «культовым».

Харви Вайнштейн часто удостаивается внимания прессы из-за постоянных заявлений женщин о том, что они стали объектом его сексуальных действий. В этот раз его обвиняет 44-летняя Роуз Макгроуэн, которая рассказала об изнасиловании. Самого продюсера она назвала «культовым лидером Голливуда», а ранее в Twitter она радовалась тому, что он наконец-то попал за решетку.

После обвинений со стороны Макгроуэн Вайнштейн самостоятельно пришел в отделение полиции и сдался под стражу, однако позже ему разрешили уплатить залог. Вместе с этим у него изъяли паспорт и принудили носить устройство, отслеживающее его передвижение. 44-летняя жертва изнасилования считает, что предстоящее судебное слушание может стать ключевым в отношении к продюсеру. Адвокат Харви отметил, что виновным он себя не признаёт.