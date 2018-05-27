Наталья Рудова просится на ручки

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34-летняя актриса продолжает мастерски скрывать личную жизнь от СМИ и фанатов, которым остается лишь догадываться, кому время от времени летят любовные послания.

«Хочу на ручки», - заявила Наталья Рудова в Stories.

Неизвестно, из-за скуки или расставания с возлюбленным актриса просится на ручки. Судя по Instagram звезды, последние сутки ей нечем заняться. Сначала Наталья осваивала новые фильтры в Stories, перевоплощаясь в Брэда Питта, позже болела за мадридский «Реал» в киевском финале Лиги чемпионов.

Существует ли счастливчик, завоевавший сердце Рудовой, ни прессе, ни поклонникам неизвестно. Актриса ведет активную жизнь в соцсетях, умудряясь при этом держать в строгой тайне любовные отношения. Наталье приписывали роман с музыкантом Артемом Пиндюрой (MBAND) и актером Микаэлом Арамяном, однако звездные отношения в обоих случаях не подтвердились.