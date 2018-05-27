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Покопавшись в грязном белье разводящихся Сергея Шнурова и Матильды, скандальная телеведущая поделилась в Instagram своими разочарованиями. Браку с Максимом Виторганом ничего не угрожает, чего не скажешь о качестве селфи из рук Собчак.

«Признавайтесь, сколько вы делаете селфи, чтобы хотя бы одно можно было опубликовать? Мне кажется, у меня конверсия 1 к 100. Телефон снимает идеально, видимо, все дело в руках…», - намекнула на собственную криворукость звезда шоу-бизнеса.

Нас таких много, успокоили Ксению Собчак фанаты, посмеявшись над самой распространенной проблемой Instagram. Видимо, руки и вправду крайне редко слушаются телеведущую, ведь селфи в ее аккаунте – та еще редкость.Теперь же Собчак намекнула на собственную криворукость.

С треском проиграв президентскую гонку, Собчак залегла на дно, лишив СМИ скандальных инфоповодов. Однако в начале недели Ксения Анатольевна активизировалась, вставив свои пять копеек в развод фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова и его пока еще жены Матильды. В кулуарах ПМЭФ-2018 Собчак не к месту и матом начала призывать звездных супругов помириться.