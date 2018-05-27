«А где фото с Дивой?»: Сергей Лазарев променял Ани Лорак на Полину Гагарину

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Звезда опубликовал на странице совместную фотографию со своей прекрасной коллегой за кулисами премии RU.TV. Поклонники певца удивились, что его спутницей оказалась не Ани Лорак, а Полина Гагарина.

«Закулисье премии RU.TV. С прекрасной Полиной» - так прокомментировал свою публикацию известный певец. На фотографии Сергей Лазарев изображён в стильном классическом костюме в обнимку с Полиной Гагариной, которая надела элегантное белое платье в стиле Мерлин Монро.

В комментариях подписчики удивились тому, что кумир не выложил совместного снимка с Ани Лорак. Они сразу стали засыпать певца многочисленными вопросами: «А где же с неповторимой Ани Лорак?», «А где фото с Дивой?», и так далее. Поклонники сравнили звёздную пару с красивыми статуэтками, которые великолепно смотрятся вместе. Фанаты также ответили за певца на вопрос, почему на фотографии изображена Полина Гагарина, а не Ани Лорак: «Певец и певица года по версии русской музыкальной премии RU.TV и это заслуженно, теперь и дуэт будет». Напомним, что Ани Лорак была отмечена лишь победителем в номинации «Лучшее концертное шоу» с её известным шоу «DIVA».