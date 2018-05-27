Юлия Меньшова попала впросак с Лепсом в эфире "Сегодня вечером"

Сегодня, 12:11

Негодование пользователей Сети вызвало поведение и комментарии ведущей в последнем выпуске телепередачи.

Ведущие телепередачи на Первом канале «Сегодня вечером» довольно часто становятся объектами критики со стороны телезрителей, которые практически после каждого выпуска остаются недовольны то неуместными замечаниями и шутками Максима Галкина, то странным, а порой и хамским поведением Юлии Меньшовой.

Последний выпуск передачи не стал исключением. Популярная ведущая в очередной раз стала предметом обсуждения и критики со стороны аудитории, которую возмутило поведение Меньшовой. Многие отметили, что Юлия попала впросак во врем беседы с гостем Григорием Лепсом. В Сети появилось много критикующих высказываний по этому поводу: - «Мы в шоке от комментариев Юленьки! Это ж надо, так не думая говорить!!!».

Удивление у зрителей вызвало то, с какой легкостью Меньшова подтвердила слова Лепса об отвратительном выступлении ее дочери «да, да, очень честно сказано, что спела плохо…». При этом Галкин попытался спасти ситуацию своей очередной шуткой, однако Меньшова долго не думая вскоре совершила очередную глупость, заявив, что Александр Понайотов испортил жизнь Инне, пригласив ее на шоу.

Ведущая проигнорировала критику возмущенного пользователя. При этом других зрителей не устраивает поведение Меньшовой в кадре. Многие уверены, что бездарной Юлии не место в данной передаче «талант родителей на ней отдохнул». Многие молят продюсеров убрать Юлию из шоу.