Сергей Пынзарь придумывал новые идеи на курорте

Сегодня, 12:08

Участник «Дома-2» опубликовал соответствующий пост в своём Instagram. Исходя их геолокации видно, что мужчина побывал в турецком городе Аланья, где по легенде бывала и купалась Клеопатра.

В своём посте Сергей Пынзарь заявил, что на курорте в Аланье он придумывал новые и «крутые» идеи. По словам шоумена, подобными видами «можно наслаждаться вечно». Кроме того, по словам Сергея, он собрался все придуманные идеи воплотить в жизнь.

Поклонники Сергея Панзаря пришли в восторг от увиденных видов турецкого курорта. Однако нашлись и завистники, которые «пашут в огороде», пока Сергей «сидит и любуется видами».